Легендарный нападающий сборной Австрии погиб под колесами поезда

Вероятной причиной самоубийства называют тяжелую болезнь экс-игрока

Герхард Родакс / Фото - mynewsgh.com

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Австриипокончил жизнь самоубийством.Трагедия произошла утром 16 ноября. Родакс погиб под колесами поезда, который ехал со скоростью 150 километров в час. У машиниста не было шансов вовремя затормозить.Как сообщают австрийские СМИ, это было самоубийством. 57-летний Родакс приехал на место своей смерти на собственном автомобиле и вышел на железнодорожные пути перед поездом. Вероятной причиной такого решения называют тяжелую болезнь, о которой мужчина узнал накануне.За свою карьеру Родакс защищал цвета австрийских «Рапида» и «Адмиру Ваккер», а также мадридского «Атлетико». В составе сборной Австрии отыграл 20 матчей и остается автором последнего победного гола команды в финальных турнирах ЧМ – против США (2:1) в 1990 году.