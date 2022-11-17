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Легендарный нападающий сборной Австрии погиб под колесами поезда

Вероятной причиной самоубийства называют тяжелую болезнь экс-игрока
Футбол В Европе
17 ноября 19:41
Легендарный нападающий сборной Австрии погиб под колесами поезда
Герхард Родакс / Фото - mynewsgh.com
Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Австрии Герхард Родакс покончил жизнь самоубийством.

Трагедия произошла утром 16 ноября. Родакс погиб под колесами поезда, который ехал со скоростью 150 километров в час. У машиниста не было шансов вовремя затормозить.

Как сообщают австрийские СМИ, это было самоубийством. 57-летний Родакс приехал на место своей смерти на собственном автомобиле и вышел на железнодорожные пути перед поездом. Вероятной причиной такого решения называют тяжелую болезнь, о которой мужчина узнал накануне.

За свою карьеру Родакс защищал цвета австрийских «Рапида» и «Адмиру Ваккер», а также мадридского «Атлетико». В составе сборной Австрии отыграл 20 матчей и остается автором последнего победного гола команды в финальных турнирах ЧМ – против США (2:1) в 1990 году.
Владимир Кириченко
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