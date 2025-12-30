Защитник Зари Андрей Янич подвел итоги первой части сезона для себя и поздравил украинцев с Новогодними праздниками. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Первые шесть месяцев прошли хорошо для меня. 7 матчей мы не проигрывали, поэтому можно занести этот период нам в актив. Адаптироваться было несложно. Мне все помогали, к тому же много балканцев в команде.

В первую очередь, какой-то период времени нужен был на адаптацию. Потом, нашел себя и смог больше сконцентрироваться на тренировках, на игре и помогать команде. Самое главное, что главный тренер поверил в меня. Постараюсь никого не подвести.

Что касается отпуска, у меня не было какого-то специального плана. Провожу время вместе с семьей и своей девушкой. Пользуясь случаем, хочется пожелать всем мира, спокойного, тихого Нового года. Чтобы война в Украине закончилась. Это самое главное пожелание.