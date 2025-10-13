Леоненко поделился прогнозом на матч Украина – Азербайджан
Авторитетный эксперт считает, что после феерического выезда в Исландию сине-желтые не имеют права на провал
около 3 часов назад
Бывший нападающий национальной команды Украины и авторитетный футбольный эксперт Виктор Леоненко после победного матча третьего тура квалификации к чемпионату мира-2026 против Исландии (5:3) озвучил свои ожидания по поводу будущего поединка с Азербайджаном.
После матча с Исландией мы должны обыгрывать Азербайджан. Надо доказывать в игре с бакинцами, что мы не случайно натворили дел с Исландией, и точно будем вторыми. Вот о чем надо думать игрокам и Реброву. Для болельщиков счет 5:3 классный, но Реброву надо разбирать наши пропущенные голы, Сергею легче точно не стало.
Если не обыграем Азербайджан, то болельщики сразу забудут хоккейный счет с Исландией и все снова станут гадкими. Будут говорить, что мы случайно победили ребят, которые играют на стадионе Банникова. У нас сейчас каждая игра решающая и не нужно смотреть на таблицу.
После такой игры мы обязаны быть вторыми. Другой результат болельщики даже не воспримут, – подчеркнул Леоненко в разговоре с BLIK.ua.
На данный момент сборная Украины имеет четыре очка в турнирной таблице группы D, что позволило обойти Исландию и занять вторую позицию. Возглавляет группу сборная Франции с девятью баллами. Победитель группы получит прямую путёвку на мировое первенство, а команда, занявшая второе место, продолжит борьбу в стыковых матчах плей-офф.
13 октября команда Сергея Реброва проведет домашний матч против Азербайджана на краковском стадионе. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
