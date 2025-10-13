Бывший нападающий национальной команды Украины и авторитетный футбольный эксперт Виктор Леоненко после победного матча третьего тура квалификации к чемпионату мира-2026 против Исландии (5:3) озвучил свои ожидания по поводу будущего поединка с Азербайджаном.

После матча с Исландией мы должны обыгрывать Азербайджан. Надо доказывать в игре с бакинцами, что мы не случайно натворили дел с Исландией, и точно будем вторыми. Вот о чем надо думать игрокам и Реброву. Для болельщиков счет 5:3 классный, но Реброву надо разбирать наши пропущенные голы, Сергею легче точно не стало.

Если не обыграем Азербайджан, то болельщики сразу забудут хоккейный счет с Исландией и все снова станут гадкими. Будут говорить, что мы случайно победили ребят, которые играют на стадионе Банникова. У нас сейчас каждая игра решающая и не нужно смотреть на таблицу.

После такой игры мы обязаны быть вторыми. Другой результат болельщики даже не воспримут, – подчеркнул Леоненко в разговоре с BLIK.ua.