Четыре года ожидания — и вот оно. Крупнейший чемпионат в истории: 48 сборных, 104 матча, 39 дней футбола сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Встречайте главное событие года вместе с GGBET!

Формат тоже новый. Команды делятся на 12 групп по четыре: каждая играет три матча, в плей-офф выходят по две лучшие из группы плюс восемь лучших третьих мест. Так впервые появляется раунд на 32, а дальше привычная сетка до финала.

Интрига началась еще до первого свистка. Впервые на турнир пробились сразу четверо новичков: Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан. Но главный вопрос лета — кто поднимет трофей 19 июля в Нью-Йорке.

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На этот раз главным фаворитом букмекеры видят Испанию. Испанцы идут с коэффициентом 5.5 — самым коротким во всей линии. Сразу за ними — Франция и англичане.. А дальше образовалась плотная группа преследователей, из которой выделяется Бразилия.

Эксперты GGBET оценивают шансы на победу в турнире так:

Испания — 5.5;

Франция — 6;

Англия — 7;

Бразилия — 9;

Португалия —9

Аргентина — 10;

* Коэффициенты были взяты с веб-сайта ggbet.ua на 11:00 11.06.2026 года и могут изменяться.

Испания — единоличный лидер, но отрыв не тот, чтобы считать трофей решенным: за тройкой фаворитов выстроились лучшие из Европы плюс топовая Бразилия и Аргентина с Месси, так что интрига держится максимальная. А путь к финалу начинается уже 11 июня — игрой-открытием Мексика против ЮАР на легендарной «Ацтеке», первом стадионе в истории, который принимает уже третий мировой турнир.

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