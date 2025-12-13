Лейпциг сравнял счет, но сенсационно проиграл столичному клубу. Видео
«Быки» неожиданно проиграли в 14-м туре немецкой Бундеслиги
около 2 часов назад
В 14-м туре немецкой Бундеслиги Лейпциг на выезде неожиданно проиграл берлинскому Униону.
Столичный клуб оформил итоговые 3:1 в зрелищном втором тайме. После безгольного первого тайма берлинцы вышли вперед на 57-й минуте благодаря точному удару Берка. Преимущество хозяев продержалось недолго: уже на 60-й минуте Гомис восстановил равновесие, воспользовавшись моментом у ворот Униона.
Однако хозяева быстро вернули инициативу. Анса снова вывел берлинский клуб вперед, и этот гол стал переломным в игре. Лейпциг пытался отыграться, но вместо этого в компенсированное время пропустил третий мяч: на 93-й минуте Скарке поставил точку в поединке, закрепив уверенную победу Униона.
К вашему вниманию обзор матча.
Лейпциг остался с 29 очками и рискует пропустить дортмундскую Боруссию (28) на второе место. Унион (18) поднялся на восьмую строчку.
Бундеслига, 14-й тур
Унион Берлин – Лейпциг 3:1
Голы: Берк, 57, Анса, 64, Скарке, 90+3 – Гомис, 60
Унион: Реннов, Лейте, Кверфельд, Дуки, Кен (Нсоки, 85), Кемляйн, Хедира, Габерер (Триммель, 59), Чжон У Ен (Шефер, 67), Анса (Скарке, 85), Берк (Илич, 67)
Лейпциг: Гулаччи, Раум, Люкеба, Орбан, Неделкович (Максимович, 81), Баумгартнер, Зейвальд (Вернер, 90), Шлагер, Диоманде, Гардер, Бакайоко (Гомис, 59)
Предупреждения: Габерер, Дуки – Раум, Гардер