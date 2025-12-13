Сергей Разумовский

В 14-м туре немецкой Бундеслиги Лейпциг на выезде неожиданно проиграл берлинскому Униону.

Столичный клуб оформил итоговые 3:1 в зрелищном втором тайме. После безгольного первого тайма берлинцы вышли вперед на 57-й минуте благодаря точному удару Берка. Преимущество хозяев продержалось недолго: уже на 60-й минуте Гомис восстановил равновесие, воспользовавшись моментом у ворот Униона.

Однако хозяева быстро вернули инициативу. Анса снова вывел берлинский клуб вперед, и этот гол стал переломным в игре. Лейпциг пытался отыграться, но вместо этого в компенсированное время пропустил третий мяч: на 93-й минуте Скарке поставил точку в поединке, закрепив уверенную победу Униона.

Лейпциг остался с 29 очками и рискует пропустить дортмундскую Боруссию (28) на второе место. Унион (18) поднялся на восьмую строчку.

Бундеслига, 14-й тур

Унион Берлин – Лейпциг 3:1

Голы: Берк, 57, Анса, 64, Скарке, 90+3 – Гомис, 60

Унион: Реннов, Лейте, Кверфельд, Дуки, Кен (Нсоки, 85), Кемляйн, Хедира, Габерер (Триммель, 59), Чжон У Ен (Шефер, 67), Анса (Скарке, 85), Берк (Илич, 67)

Лейпциг: Гулаччи, Раум, Люкеба, Орбан, Неделкович (Максимович, 81), Баумгартнер, Зейвальд (Вернер, 90), Шлагер, Диоманде, Гардер, Бакайоко (Гомис, 59)

Предупреждения: Габерер, Дуки – Раум, Гардер