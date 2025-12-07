Сергей Разумовский

В 13-м туре немецкой Бундеслиги Лейпциг в родных стенах разгромил Айнтрахт, оформив одну из самых ярких побед тура.

Хозяева очень рано повели в счёте. Уже на 5-й минуте отличился Гардер, задав тон уверенному выступлению своей команды. До перерыва «быки» удвоили преимущество благодаря голу Баумгартнера, а после отдыха превратили матч в настоящее издевательство. Он мог сделать дубль, но второй мяч был отменён из-за офсайда.

Во втором тайме Диоманде оформил хет-трик за 18 минут, постоянно пользуясь провалами обороны франкфуртцев. Также Раум реализовал пенальти, доведя счёт до унизительных 6:0. Айнтрахт не смог ничего противопоставить мощному прессингу и быстрым атакам соперника и фактически был полностью разбит как в тактическом, так и в психологическом плане.

К вашему вниманию обзор матча.

Лейпциг набрал 29 очков и не позволил Баварии оторваться от себя дальше, чем на восемь баллов. Айнтрахт (21) выпал из зоны еврокубков.

Бундеслига, 13-й тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт 6:0

Голы: Гардер, 5, Баумгартнер, 31, Диоманде, 47, 55, 65, Раум, 62 (пен.)

РБ Лейпциг: Гулаччи, Раум (Финкгрефе, 67), Люкеба, Орбан, Недилкович, Баумгартнер (Максимович, 67), Зайвальд (Банзузи, 72), Шлагер, Нуса, Гардер (Гомис, 67), Диоманде (Конате, 87)

Айнтрахт: Цеттерер, Теат, Кох, Коллинз, Браун (Аменда, 69), Кристенсен, Дауд (Гейлунд, 56), Шаиби, Баоя (Ларссон, 56), Доан (Гётце, 67), Батшуайи (Нганкам, 46)

Предупреждения: Раум – Теат, Коллинз