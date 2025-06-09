Павел Василенко

Вингер Александрии Жуан Безерра попал в сферу интересов европейского клуба. Как сообщает ТаТоТаке, бразилец может перейти в Ференцварош. Чемпион Венгрии готов сформировать предложение.

По данным источника, Александрия хотела бы получить за Безерру два миллиона евро. Теоретически одним из претендентов на полузащитника должен был стать Полесье Руслана Ротаня, однако сам игрок не хочет оставаться в Украине.

Безерра до травмы провел 26 матчей во всех турнирах, на его счету шесть голов и пять ассистов.

Соглашение бразильца с Александрией действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Безерру в полтора миллиона евро.