Фланговый полузащитник Александрии Хуан Безерра продолжит выступления в чемпионате Украины, несмотря на интерес со стороны европейских клубов.

Как сообщает Игорь Бурбас, 22-летним бразильцем активно интересовался кипрский Арис, который предложил серебряному призеру УПЛ сумму в размере 1,5 миллиона евро. Александрия была готова расстаться с игроком, однако сам Безерра решил остаться в команде.

Контракт вингера с украинским клубом действует до июня 2026 года, а значит уже зимой он получит право вести переговоры с потенциальными новыми клубами и подписывать предварительные соглашения.

В текущем сезоне бразилец провел три матча, не отметившись результативными действиями. Его рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро. Напомним, что Безерра перебрался в УПЛ в сентябре 2023 года из Васко да Гама на правах свободного агента.

Стоит также отметить, что Александрия неудачно начала сезон 2025/26, потерпев неожиданное поражение от новичка УПЛ Кудривки со счетом 1:3.