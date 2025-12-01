Лидер Кривбаса за прошлым матчем следил с ультрас. Полузащитник объяснил, почему
Тогда Твердохлеб был дисквалифицирован
около 4 часов назад
Полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб поделился ожиданиями от матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Вернусь ли я в состав после дисквалификации – это вопрос больше к главному тренеру. Если он решит, что я нужен в стартовом составе, значит, буду играть.
За прошлым матчем следил с трибуны? Я на связи с одним из лидеров Ультрас Кривбаса. Мы списались, он предложил прийти на сектор, я поддержал, потому что это хорошая идея. Все меня поддержали и всегда поддерживают. Это очень круто, когда фанаты настолько близки к команде. Это очень интересная история, на секторе очень понравилось.
К Шахтеру готовлюсь в обычном режиме. Считаю, что к игре мы должны подойти готовыми физически и тактически. Команда находится в неплохой форме. Нас ожидает интересная игра, сильный соперник. Готовимся очень тщательно и, надеюсь, покажем качественный футбол.
