Лига чемпионов: расписание матчей на 5 ноября
В рамках 4 тура состоятся девять поединков
около 1 часа назад
Сегодня, 5 ноября, пройдут девять матчей 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. Предлагаем ознакомиться с расписанием игр этого европейского вечера.
Расписание матчей Лиги чемпионов (по киевскому времени):
19:45 — Пафос (Пафос, Кипр) – Вильярреал (Вильярреал, Испания)
19:45 — Карабах (Баку, Азербайджан) – Челси (Лондон, Англия)
22:00 — Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл, Англия) – Атлетик (Бильбао, Испания)
22:00 — Аякс (Амстердам, Нидерланды) – Галатасарай (Стамбул, Турция)
22:00 — Марсель (Марсель, Франция) – Аталанта (Бергамо, Италия)
22:00 — Бенфика (Лиссабон, Португалия) – Байер (Леверкузен, Германия)
22:00 — Брюгге (Брюгге, Бельгия) – Барселона (Барселона, Испания)
22:00 — Интер (Милан, Италия) – Кайрат (Алматы, Казахстан)
22:00 — Манчестер Сити (Манчестер, Англия) – Боруссия (Дортмунд, Германия)
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште (Венгрия). Именно там определится обладатель главного клубного трофея Европы.
