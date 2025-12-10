Лига чемпионов. Все результаты матчей 10 декабря и обновленная турнирная таблица
Арсенал идет без потерянных очков, казахстанский Кайрат - на последнем месте
около 2 часов назад
Завершился второй игровой день шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.
В среду, 10 декабря, состоялись девять матчей турнира
Результаты игр:
Вильярреал (Испания) – Копенгаген (Дания) 2:3
Голы: Комесанья 47, Олувасеи 56 – Эльюнусси 2, Ашури 48, Корнелиус 90
Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды) 2:4
Голы: Дуран 10, Матеус Силва 47 – Дольберг 39, Глух 79, 90 Гаеї 83
Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) 1:2
Голы: Родриго 28 – O'Райли 35, Холанд 43 пен
Атлетик Бильбао (Испания) – ПСЖ (Франция) 0:0
Боруссия Дортмунд (Германия) – Буде/Глимт (Норвегия) 2:2
Голы: Брандт 18, 51 – Алесами 42, Хауге 75
Брюгге (Бельгия) – Арсенал (Англия) 0:3
Голы: Мадуеке 25, 47, Мартинелли 56
Байер Леверкузен (Германия) – Ньюкасл Юнайтед (Англия) 2:2
Голы: Гимараеш 13 авт, Гримальдо 88 – Гордон 51 пен, Майли 74
Бенфика (Португалия) – Наполи (Италия) 2:0
Голы: Риос 20, Баррейро 49
Ювентус (Италия) – Пафос (Кипр) 2:0
Голы: Маккенни 67, Дэвид 73
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 6 туров:
Напомним, на этой неделе свои матчи в Лиге конференций проведут украинские клубы.
Динамо Киев сыграет на выезде против Фиорентины в четверг, 11 декабря, начало в 19:45.
Шахтер Донецк отправится на матч с Хамруном, начало в 22:00.
