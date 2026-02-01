Сергей Разумовский

В 20-м туре французской Лиги 1 Лион принимал Лилль менее чем через месяц после очной дуэли в Кубке Франции.

К этому матчу команда подошла на ходу, имея серию из девяти побед подряд во всех турнирах и четвертое место в Лиге 1. Лилль, который шел пятым, был прямым конкурентом в борьбе за еврокубковые позиции, поэтому поединок имел ключевое турнирное значение, несмотря на кадровые потери в составе хозяев.

Первый тайм прошел в закрытом и осторожном ключе. Лилль больше владел мячом и чаще бил по воротам, однако именно «ткачи» ушли на перерыв в статусе лидера. Защитник Рубен Клюйверт провел очень уверенный отрезок, выиграв большинство единоборств и отметившись результативной передачей. После его паса новичок команды Ноа Нартей забил гол в своем дебютном матче, открыв счет.

Во втором тайме характер игры почти не изменился: много борьбы, минимум моментов и высокая дисциплина в обороне со стороны Лиона. Команда надежно сыграла у собственных ворот и удержала преимущество даже в добавленное время, одержав десятую победу подряд.

Благодаря этому Лион сравнялся по очкам с Марселем (по 39) и увеличил отрыв от Лилля (32).

Лига 1, 20-й тур

Лион – Лилль 1:0

Гол: Нартей, 37

Лион: Грейф, Ньякате, Клюйверт, Мата, Абнер Винисиус (Хатебур, 90+1), Нартей, Тессманн, Мейтленд-Найлз, Морейра, Энрик (Карабец, 90+1), Шульц (Имбер, 82)

Лилль: Озер, Перро (Вердонк, 78), Манди, Нгой, Сантуш (Диау, 85), Андре, Буадди, Коррея (Жиру, 68), Харальдссон, Мукау (Бругольм, 68), Фернандес-Пардо

Предупреждения: Мейтленд-Найлз (90) – Манди (42), Нгой (46), Мукау (61), Фернандес-Пардо (85)