Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги Европы Лион одержал минимальную выездную победу над Янг Бойз.

Единственный гол в этой встрече французы забили перед самым перерывом. На 46-й минуте Мейтленд-Найлз удачно завершил атаку и вывел гостей вперед, обеспечив Лиону комфортное преимущество на второй тайм.

После перерыва швейцарская команда пыталась отыграться и даже отправила мяч в сетку на 61-й минуте – отличился Саншеш. Однако гол Янг Бойз не засчитали из-за офсайда, так что счет остался неизменным. В дальнейшем Лион удержал минимальное преимущество до финального свистка и довел матч до победы 1:0.

Лион набрал 18 очков и вместе с Астон Виллой возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы.

Лига Европы. Групповой этап, седьмой тур

Янг Бойз – Лион 0:1

Гол: Мейтленд-Найлз, 45+1

Янг Бойз: Келлер, Бенито, Лаупер, Вютрих, Янко (Эндрюс, 80), Фернандеш (Гигович, 80), Равелосон, Виржиниус (Бедия, 80), Саншеш (Монтейро, 71), Малеш (Фасснахт, 71), Кордова

Лион: Дескам, Тальяфико (Мангала, 46), Мата, Клюйверт, Мейтленд-Найлз, Мортон (Де Карвальо, 90+1), Тессманн, Мера (Имбер, 77), Морейра (Толиссо, 77), Шульц (Гонсалвес, 90+1), Карабец

Предупреждения: Равелосон (84), Бенито (90+2), Лаупер (90+2) – Клюйверт (83), Мортон (84), Де Карвальо (90+5)