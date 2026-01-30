Сергей Разумовский

В заключительном туре общего этапа Лиги Европы Лион на домашнем поле одолел ПАОК.

Первыми забили греки, хотя и не владели инициативой: на 20-й минуте после розыгрыша углового Живкович подал, а Якумакис замкнул в сетку. Хозяева быстро вернули контроль и сравняли на 34-й, когда Имбер неожиданно оказался в штрафной и попал в дальний угол. Матч постепенно превращался в нервный, а ключевым событием стало удаление Константелиаса, из-за которого греки остались в меньшинстве.

Во втором тайме Лион снова вышел вперед благодаря голу Меры на 55-й, но ПАОК даже вдесятером ответил мячом Мейте примерно через десять минут — 2:2. Развязка наступила в конце: после спорного пенальти на 83-й Луческу получил красную, Карабец удар не реализовал, однако затем Лион дожал соперника двумя голами с игры — Карабец исправился забитым мячом, а Родригес поставил точку.

Победа позволила команде Паулу Фонсеки финишировать первой с 21 очком и напрямую выйти в 1/8 финала, тогда как ПАОК с 17-й позиции будет играть в стыковом раунде плей-офф.

Лига Европы. Общий этап, восьмой тур

Лион – ПАОК 4:2

Голы: Имбер, 34, Мера, 55, Карабец, 88, Родригес, 90+3 – Якумакис, 20, Мейте, 67

Лион: Дескам, Мейтленд-Найлз, Ньякате, Клюйверт (Абнер Винисиус, 69), Мата, Де Карвалью (Амдани, 87), Морейра (Родригес, 87), Мортон (Тессманн, 46), Мера (Гонсалвеш, 69), Карабец, Имбер

ПАОК: Цифтис, Баба, Михайлидис, Кендзьора, Кенни, Мейте, игрок 404 (Камара, 90), Тайсон (Десподов, 84), Константелиас, Живкович, Якумакис (Миту, 87)

Предупреждения: Мортон (45+1) – Константелиас (36), Якумакис (77)

Удаление: Константелиас (41)