Лишь одно поражение в истории: как сборная Украины играла против соперников из Северной Америки?

Михаил Цирук

Уже в субботу, 7 июня, сборная Украины проведет первый из двух контрольных матчей в рамках турнира Canadian Shield-2025 против Канады. Матчи нашей сборной против соперников не из Европы, а особенно из Северной Америки - огромная редкость.

Причины абсолютно понятны: встретиться с командой с другого континента можно либо на чемпионате мира, где Украина играла только один раз, либо в товарищеском матче, но такое случается редко из-за трудностей логистики. Однако нечастые случаи встреч с представителями Северной Америки у сине-желтых все же были, так что перед очередным таким поединком предлагаем вам вспомнить предыдущие.

Украина - США: лишь один пропущенный гол в четырех матчах

Больше всего среди всех североамериканских стран сборная Украины противостояла США, с которыми наша команда встречалась аж четыре раза. Статистика полностью на нашу пользу: в матчах с этим соперником сине-желтые одержали три победы, один раз сыграли вничью и пропустили только один мяч.

Именно с американцами сборная Украины провела второй поединок в своей истории. Однако в итоге он оказался неофициальным: игра состоялась 27 июня 1992 года, тогда как Федерация футбола Украины стала членом ФИФА только 3 июля. Из-за этого три участника этой игры, Никифоров, Цымбаларь и Щербаков, впоследствии смогли взять российское гражданство и выступать за сборную России. Ну а сам поединок на поле соперника завершился вничью 0:0.

Следующие два спарринга Украины и США состоялись в октябре 1993 года в Вашингтоне. На этот раз все было уже официально, и наша команда одержала две победы. В первом матче украинцы выиграли 2:1 благодаря дублю Виктора Леоненко, а во втором ограничились лишь одним голом Попова.

А последний поединок против США состоялся в 2014 году. На этот раз игра прошла на Кипре, а победа нашей команды была наиболее убедительной - 2:0 благодаря голам Ярмоленко и Девича.

Мексика - Украина 2:1. 20.10.1993

Между двумя матчами против США в 1993 году сборная Украины в рамках своего американского турне сыграла еще и против Мексики. Здесь, в отличие от матчей со звездно-полосатыми, все завершилось не в нашу пользу: мексиканцы одержали победу со счетом 2:1, а единственным мячом Украины оказался автогол соперника.

Украина - Коста-Рика 4:0. 27.05.2006

Впервые принимать североамериканских гостей на своей территории сборной Украины пришлось перед чемпионатом мира 2006 года, когда в гости на столичный НСК Олимпийский приехала команда Коста-Рики. Одна из сильнейших версий украинской команды в истории не оставила сопернику никаких шансов,разгромив его благодаря голам Назаренко, Воробья, Калиниченко и Белика.

Украина - Канада 2:2. 08.10.2010

Возможно, далеко не все это вспомнят, но против сборной Канады Украина уже также играла. В далеком 2010 году команды провели спарринг в Киеве, который завершился результативной ничьей 2:2.

Причем после первого тайма украинцы уступали со счетом 0:2, но после перерыва голы Милевского и Тимощука помогли сине-желтым спасти хотя бы ничью. А как все сложится в этот раз - узнаем уже совсем скоро.

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