Ливерпуль проявляет серьезный интерес к ситуации вокруг флангового нападающего мадридского Реала Родриго. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Бразильский вингер рассматривается как один из основных вариантов на случай ухода Луиса Диаса, который летом может перейти в Баварию.

По информации источника, Ливерпуль уже изучил детали контракта Родриго и собрал данные о финансовых аспектах возможного трансфера. В стане Реала готовы рассмотреть вариант с продажей, а сам игрок осведомлен о потенциальной смене команды.

Однако переход 24-летнего форварда может стоить англичанам солидную сумму — его годовая зарплата уже достигает 10 миллионов евро. Руководство Ливерпуля продолжает оценивать реалистичность сделки, одновременно наблюдая за альтернативами на рынке.

Ранее сообщалось, что Лунин провел разговор с главным тренером Реала по поводу своей роли в команде.