Звезда Ливерпуля приближается к Баварии
Ливерпуль получит желаемую компенсацию
30 минут назад
Бавария готова предложить 75 миллионов евро за колумбийского полузащитника Ливерпуля Луиса Диаса, сообщает инсайдер Николо Скира.
Ливерпуль отклонил первое предложение Баварии на 58.5 млн евро. Чемпион Англии оценил Лучо около 70 миллионов евро.
Сам футболист уже согласовал условия личного контракта с Баварией.
В сезоне-2024/2025 Диас провел 50 матчей в футболке Ливерпуля: 17 мячей и 8 голевых передач. Его стоимость Transfermarkt составляет 70 миллионов евро.
Бавария в случае непродажи Диаса инвестирует в молодого таланта.