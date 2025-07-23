Лунін провёл разговор с главным тренером Реала о своей роли в команде
Тренер мадридской команды был честен с Андреем
около 2 часов назад
Андрей Луннин/фото: Реал
Главный наставник мадридского Реала Хаби Алонсо провел индивидуальные беседы с каждым из игроков команды, включая украинского голкипера Андрея Лунина, чтобы разъяснить им их будущее место в составе на начало нового сезона. Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, 43-летний специалист выбрал честный и прямолинейный подход, стремясь не вводить никого в заблуждение относительно участия в команде.
Футболистам предоставлено время для обдумывания услышанного, и в случае несогласия с позицией тренера, они смогут рассмотреть варианты смены клуба.
Ранее сообщалось, что Лунин отказался от трансфера в Вильярреал.