Главный наставник мадридского Реала Хаби Алонсо провел индивидуальные беседы с каждым из игроков команды, включая украинского голкипера Андрея Лунина, чтобы разъяснить им их будущее место в составе на начало нового сезона. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, 43-летний специалист выбрал честный и прямолинейный подход, стремясь не вводить никого в заблуждение относительно участия в команде.

Футболистам предоставлено время для обдумывания услышанного, и в случае несогласия с позицией тренера, они смогут рассмотреть варианты смены клуба.

Ранее сообщалось, что Лунин отказался от трансфера в Вильярреал.