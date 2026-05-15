Сергей Разумовский

В 37-м туре английской Премьер-лиги Астон Вилла на собственном поле победила Ливерпуль со счетом 4:2.

Хозяева открыли счет еще в первом тайме — отличился Роджерс. После перерыва события на поле развивались гораздо динамичнее.

Вирджил ван Дейк сравнял счет, а вскоре Ливерпуль мог выйти вперед, однако после удара гостей мяч попал в штангу. После этого сработало футбольное правило: не забиваешь ты — забивают тебе. Керкез допустил грубую ошибку, поскользнувшись в стиле знаменитого эпизода со Стивеном Джеррардом, и Воткинс снова вывел Астон Виллу вперед.

Позже Мамардашвили совершил невероятный сейв после удара Пау Торреса, однако Воткинс оказался первым на добивании и оформил дубль. Еще один гол хозяев забил Макгинн, который поразил ворота Ливерпуля великолепным дальним ударом.

Ливерпуль сумел лишь избежать разгрома благодаря второму голу ван Дейка. Нидерландец оформил дубль ударами головой.

После этой победы Астон Вилла набрала 62 очка и оторвалась от Ливерпуля на три балла в борьбе за четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ, 37-й тур

Астон Вилла – Ливерпуль 4:2

Голы: Роджерс, 42, Воткинс, 57, 73, Макгинн, 89 – ван Дейк, 52, 90+2

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линдлёф (Баркли, 46), Тилеманс (Дуглас Луис, 90), МакГинн (Санчо, 90), Роджерс, Буэндиа (Мацен, 85), Воткинс.

Ливерпуль: Мамардашвили, Гомес (Кьеза, 66), Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх (Вирц, 66), Макалистер, Джонс, Собослай, Нгумоха, Гакпо (Салах, 74)

Предупреждения: Кэш (38), Воткинс (45+3) — Гомес (62)