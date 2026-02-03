Ливерпуль официально сообщил о достижении соглашения по переходу защитника Жереми Жаке. 20-летний футболист покинет Ренн и присоединится к английскому клубу во время летнего трансферного окна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, базовая сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Дополнительно контракт предусматривает еще 12 миллионов евро в виде бонусов. Соглашение с французским игроком рассчитано до лета 2031 года и включает опцию продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Жереми Жаке провел 18 матчей в Лиге 1, стабильно выступая в составе Ренна и привлекая внимание одного из грандов английского футбола.