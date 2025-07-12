Сергей Стаднюк

Страшная трагедия потрясла весь футбольный мир утром 3 июля. Нападающий Ливерпуля Диего Жота и его младший брат, полузащитник Андре Силва, погибли в автокатастрофе. Инцидент произошел лишь через две недели после свадьбы Жоты с его женой Руте Кардозу.

Ливерпуль не остался в стороне от трагедии не только для клуба, наследия игрока и футбола в целом, но и для самой семьи игрока. По информации португальской газеты Record, «красные» приняли решение о выплате около 20 миллионов долларов, которые оставались в соответствии с контрактом футболиста (9,94 млн в год). Эти средства получат его жена и трое детей.

Футбольный клуб Ливерпуль опустошен в связи с трагической гибелью Диегу Жоты. ФК Ливерпуль больше не будет комментировать ситуацию и просит уважать приватность семьи Диегу и Андре, их друзей, товарищей по команде и персонала клуба, пока они пытаются пережить эту немыслимую утрату. Мы продолжим оказывать им всю возможную поддержку. ФК Ливерпуль

Но и на этих «двадцати» Ливерпуль не остановился. В клубе также заявили, что игровой номер Жоты (а это именно 20) будет «заслуженно увековечен». И накануне «красные» официально вывели 20-й номер из обращения в команде.

За пять сезонов в Ливерпуле Жота провел 182 матча и забил 65 голов. Он помог клубу завоевать четыре трофея: Кубок Англии, два Кубка английской лиги и, совсем недавно, титул чемпиона Премьер-лиги сезона 2024/25.

Главный тренер «красных» Арне Слот высказался по поводу потери Жоты.

Что тут сказать? Что вообще можно сказать в такой момент, когда шок и боль настолько свежи и нестерпимы? Хотел бы иметь слова, но знаю, что не имею. Есть только чувства – те самые, которые разделяет множество людей: к человеку и игроку, которого мы очень любили, к семье, которая нам не безразлична. Мои первые мысли – не как тренера. Это мысли отца, сына, брата и дяди – и они принадлежат семье Диогу и Андре Силвы, которая пережила такую немыслимую утрату. Мое послание для них очень простое: вы никогда не будете одни. Игроки, персонал, болельщики Ливерпульского футбольного клуба – мы все с вами. И из того, что я видел сегодня, это же можно сказать и о широкой футбольной семье. Арне Слот

На международном уровне 28-летний форвард провел 49 матчей за национальную сборную Португалии, в которых отметился 14 голами. Вместе с командой он дважды становился победителем Лиги наций УЕФА, последний раз — лишь в начале июня 2025 года. Его брат Андре Силва, которому было 25, выступал за клуб Пенафьел из второго дивизиона чемпионата Португалии.

Прощание с братьями состоялось в субботу в городе Гондомар, Португалия. На церемонии присутствовали многочисленные товарищи по команде Жоты, в том числе капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк и главный тренер Арне Слот. Также приехали главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш и другие звезды. Однако по странным причинам отсутствовал самый знаменитый её представитель Криштиану Роналду.

Как сообщает Associated Press, полиция Испании продолжает расследование обстоятельств трагедии. Предварительно считается, что автомобиль потерял управление из-за разрыва шины. Кроме Диего и брата больше пострадавших не было за отсутствием других транспортных средств, которые получили повреждения.

Автомобиль пытался совершить обгон, когда у него лопнула шина. Очевидцы инцидента описали два последовательных взрыва. Первый был связан с шиной, которая лопнула, второй произошел, когда загорелся топливный бак, – описали ситуацию в местной полиции.

Следователи считают, что чрезмерная скорость сыграла значительную роль в трагедии. Спортивный автомобиль ехал с превышением скорости, значительным превышениемограничение 120 км/ч, что в сочетании со спущенной шиной привело к катастрофической потере управления.

Идентификация обгоревших тел стала для спасателей сложной задачей. Подтверждение личности жертв стало возможным благодаря номеру транспортного средства, личным документам, найденным в салоне, которые не были уничтожены огнем, и дальнейшему подтверждению с помощью ДНК-тестов.