Павел Василенко

Звезда Ливерпуля Диогу Жота погиб в автокатастрофе в Испании вместе со своим братом Андре Силвой. Следователи сейчас предоставляют первые доказательства, которые постепенно складывают последние моменты жизни 28-летнего нападающего.

Фатальный момент произошел в ночь со среды на четверг на автомагистрали А52 в провинции Самора. По данным ряда СМИ, 25-летний брат Жоты Андре Силва был за рулем арендованной Lamborghini Huracán. Диего, которому пришлось избегать авиаперелетов после недавней операции на легких, ехал как пассажир.

«Автомобиль пытался обогнать, когда у него лопнула шина. Очевидцы инцидента описали два последовательных взрыва. Первый был связан с лопнувшей шиной, второй произошел, когда загорелся топливный бак», – сообщил представитель местной полиции.

Следователи считают, что чрезмерная скорость сыграла значительную роль в трагедии. Спортивный автомобиль ехал со скоростью, значительно превышающей ограничение в 120 км/ч, что в сочетании с сдувшейся шиной привело к катастрофической потере управления.

Идентификация обгоревших тел стала для спасателей сложной задачей. Подтверждение личности жертв стало возможным благодаря номеру транспортного средства, личным документам, найденным в салоне, которые не были уничтожены огнём, и последующему подтверждению с помощью ДНК-тестов.

Диогу Жота планировал вернуться в Англию на пароме из испанского порта Сантандер, но вместо этого его останки вместе с останками его брата были доставлены самолетом в его родной город Гондомар в Португалии, где на прошлых выходных состоялись похороны.