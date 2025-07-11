Павел Василенко

Как и ожидалось, Ливерпуль решил изъять из обращения номер трагически погибшего Диогу Жоты. Португалец играл за красных с номером 20 на спине.

3 июля 2025 года Диогу Жота умер. Португальский игрок сборной погиб в автокатастрофе.

Гибель молодых игроков потрясла всю футбольную общественность. В результате Ливерпуль решил изъять из обращения номер «20», под которым Жота выступал за клуб с «Энфилда».

Было объявлено, что номер будет изъят из использования не только игроками молодежной команды, но и всеми секциями Ливерпуля. Клуб подчеркнул, что этот шаг был сделан после консультации с супругой португальского игрока.

«Он носил его с гордостью и относился к нему как к почетному знаку, который привел нас к бесчисленным победам. Диогу Жота навсегда останется 20-м номером Ливерпуля», – говорится в официальном заявлении клуба.

Это уникальный случай в истории Ливерпуля. Никогда прежде красные не изымали из обращения номер в честь игрока.