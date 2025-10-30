Руководство Ливерпуля приняло решение прекратить переговоры с главным тренером Арне Слотом по поводу продления контракта. Об этом сообщает журналист Джеймс Уотленд. По его информации, после ряда неудачных результатов между тренером и руководством клуба состоялся серьезный разговор. Давление на Слота возрастает, и его позиции в клубе становятся все менее стабильными.

Последними поводами для недовольства руководства стали поражение в девятом туре английской Премьер-лиги — Ливерпуль уступил Брентфорду на выезде со счетом 2:3, а также вчерашний вылет из Кубка Английской лиги от Кристал Пэлас (0:3). Ранее команда проиграла Манчестер Юнайтед (1:2), Челси (1:2) и Кристал Пэлас (1:2) в чемпионате.

на фоне таких результатов в клубе начали сомневаться, стоит ли продолжать сотрудничество с нынешним наставником. Руководство ожидает от Слота реакции команды в ближайших матчах, ведь дальнейшая судьба тренера может зависеть именно от этого.