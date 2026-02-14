Сергей Разумовский

В 1/16 финала Кубка Англии Ливерпуль на своем поле разгромил Брайтон.

Начало встречи выдалось равным и нервным: Арне Слот удивил решением поставить Кертиса Джонса на правый фланг обороны, из-за чего на первых минутах возникали проблемы – Джонс слишком смещался в центр и оставлял пространство для Кадiоглу. Брайтон действовал спокойно и организованно, не давая хозяевам навязать темп, а на 14-й минуте был близок к голу после сольного прохода Гомеса, но защита Ливерпуля во главе с ван Дейком вовремя накрыла эпизод.

Вскоре Ливерпуль добавил в скорости и начал регулярно угрожать воротам Стила. На 35-й минуте Коди Гакпо забил после подачи со штрафного, однако гол отменили из-за офсайда. Вскоре Стил потянул мощный удар Керкеза из-под перекладины, а рост напряжения привел к стычке Велтмана и Керкеза у технической зоны. Преимущество хозяева все же конвертировали в конце тайма: на 42-й минуте Керкез прострелил в центр штрафной, а Джонс точно замкнул – 1:0. В добавленное время Брайтон имел шанс сравнять, но Гомес не переиграл Алиссона в очной дуэли.

После перерыва Брайтон попытался вернуть интригу, и на 54-й минуте Алиссон спас команду после удара Данка. Но уже на 56-й минуте Ливерпуль ответил стремительной атакой – Салах отдал, а Собослай мощно пробил и сделал 2:0, оформив свой 10-й гол в сезоне. На 68-й минуте Салах заработал пенальти после фола Паскаля Гросса и сам реализовал его, установив 3:0. В концовке Нгумоха отметился красивым ударом в девятку, но гол отменили из-за минимального офсайда, а Брайтон так и не нашел момента для мяча престижа.

Ливерпуль вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Следующий соперник определится после жеребьевки.

Кубок Англии, 1/16 финала

Ливерпуль – Брайтон 3:0

Голы: Джонс, 42, Собослаи, 56, Салах, 68

Ливерпуль: Алиссон, Собослай, Конате, ван Дейк, Керкез, Джонс, Макаллистер, Салах (Нгумоха, 77), Вирц (Гомес, 71), Кьеза (Экитикэ, 77), Гакпо

Брайтон: Стил, Велтман, ван Гекке (Боскальи, 72), Данк, Кадиоглу, Гросс, Балеба (Митома, 62), Хиншелвуд (Виффер, 81), Гомес (Рюттер, 62), Костулас, Хоуэлл (Минте, 62)

Предупреждения: Данк (15), Гомес (33), Балеба (41), ван Гекке (67)