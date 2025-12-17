Полузащитник словацкого Тренчина Адам Якубу привлек внимание лидеров УПЛ - ЛНЗ и Шахтер, сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский

На прошлой неделе в прессе появилась информация, что Шахтер интересуется 20-летним опорником словацкого Тренчина Адамом Якубу. В Шахтере мне эту информацию не подтвердили, но точно знаю из своих источников, что переговоры с этим игроком ведет как раз ЛНЗ. В общем, будет интересная история, что два наших лидера будут бороться за одного футболиста.

Я посмотрел немного Якубу. Физически очень качественный профиль. Чем-то напоминает Араухо из Кривбасса. Неплох на мяче, игрок не для последней передачи или игры в зонах завершения, но в центре поля цементирует так, как надо, - рассказал Спиваковский.