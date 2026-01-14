Сергей Разумовский

Черкасский ЛНЗ, который ушел на зимнюю паузу лидером украинской Премьер-лиги, официально завершил отпуск и возобновил тренировочный процесс. По информации пресс-службы клуба, команда уже изменила режим работы на предсезонный и отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

Зимний перерыв для клуба стал не только возможностью отдохнуть после насыщенной первой половины сезона, но и временем для точечного усиления состава. Тренерский штаб Виталия Пономарева получил сразу трех новичков, которые должны добавить конкуренции и расширить варианты в разных линиях.

К команде присоединился опорный полузащитник Мустафа Якубу. Также ЛНЗ подписал двух украинцев: атакующего полузащитника Егора Твердохлеба и вингера Артура Микитишина. Все трое новичков уже присоединились к коллективу и начали работу в общей группе на тренировках. Таким образом, ЛНЗ входит во вторую часть сезона не только с лидерским статусом, но и с заметно более широкими кадровыми возможностями.

После 16 туров чемпионата ЛНЗ имеет в своем активе 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. Черкасская команда опережает Шахтер благодаря уверенной победе в очной встрече со счетом 4:1, что стало одним из ключевых результатов первого круга.

После завершения турецкого этапа подготовки ЛНЗ вернется к официальным матчам. Базовой датой первой игры после зимней паузы определено 21 февраля – именно тогда команда должна сыграть против Эпицентра и начать весеннюю часть сезона.

