Сергей Разумовский

Нападающий Милана Гонсалу Рамуш не смог доиграть матч 12-го тура Серии А против Фрозиноне. Португалец забил один из голов своей команды, которая победила со счётом 5:1, однако во втором тайме был вынужден досрочно покинуть поле.

На 50-й минуте Рамуш почувствовал физический дискомфорт. Футболист хотел продолжить игру, однако главный тренер Рубен Аморим решил не рисковать его здоровьем и провел замену. Вместо 25-летнего нападающего вышел Альфаджо Сиссе.

Теперь Аморим и его тренерский штаб должны оценить состояние Рамуша. Пока неизвестно, насколько серьёзным оказалось повреждение и повлияет ли оно на участие португальца в следующих матчах.

В этом сезоне Рамуш провел за Милан 15 матчей. За это время нападающий забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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