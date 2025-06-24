Лучкевич: «Жаль, что не закрепился в команде»
Футболист получил статус свободного агента
около 2 часов назад
Бывший защитник киевского Динамо Валерий Лучкевич прокомментировал решение руководства бело-синих не продлевать с ним контракт и попрощался с клубом.
«Хочу сказать спасибо Динамо за время, в течение которого я находился в команде. Впечатления остались только положительные, мне было очень приятно. Отношение со стороны руководства клуба и ребят было очень теплым, поэтому эмоции у меня остались только хорошие и добрые.
Динамо, наверное, одна из лучших команд во всём – в инфраструктуре, отношении, профессионализме тренеров, администрации и руководства, также в клубе очень высокий уровень футболистов. Жаль, что не закрепился в команде и не остался в Динамо дальше, но это жизнь. От себя старался делать максимум на каждой тренировке.
Сейчас мой агент работает над вариантами дальнейшего продолжения моей карьеры, мы их рассматриваем, словом, находимся в процессе поиска наилучшего решения. Динамо желаю в следующем сезоне подтвердить статус чемпиона и вновь завоевать золотые медали. Конечно, буду и дальше следить за командой. Всего наилучшего!» – сказал Лучкевич для пресс-службы Динамо.
29-летний Лучкевич провел в составе Динамо три официальных матча. Он сыграл всего 11 минут в двух поединках чемпионата против киевских Левого Берега (2:0) и Оболони (3:0), а также провел 79 минут в победном для команды Александра Шовковского полуфинале Кубка Украины против Буковины из Черновцов (4:1).