Павел Василенко

ПСЖ готовится к встрече с Интер Майами в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Перед матчем Луис Энрике похвалил Лионеля Месси.

Парижане приехали в США как один из фаворитов на победу в чемпионате мира. В этом сезоне они уже выиграли Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.

На групповом этапе команда ПСЖ уступила Ботафого, но победила Атлетико Мадрид и Сиэтл Саундрес. Благодаря этому они достигли повышения с первого места.

Теперь ПСЖ встретится с Интер Майами, который стал небольшой сенсацией на турнире. Месси и компания неожиданно обошли Порту в группе.

В будущем матче главной задачей парижан станет попытка нейтрализовать аргентинского вингера. Луис Энрике подчеркнул, что вся команда должна нести ответственность за то, чтобы остановить чемпиона мира.

«Я думаю, что Лео Месси – лучший игрок в истории. Он был на вершине своей формы на протяжении 10–15 лет. Он является ориентиром для других игроков. Его долголетие на высшем уровне, то, что он делал в течение стольких лет каждые три дня, – это было невероятно. Если мы хотим остановить Месси, мы не можем просто отправить одного игрока опекать его. Если мы сделаем это, то мы погибнем. Мы должны защищаться коллективно, каждый должен быть готов помочь в обороне. Мы должны работать как команда», – сказал Энрике, которого цитирует Deporte Total.

Матч между командами Интер Майами и ПСЖ начнется в воскресенье в 19:00. Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с лучшей парой Фламенгу – Бавария.