Звездный нападающий Интера Майами и сборной Аргентины Лионель Месси находится в непосредственном контакте с представителями Саудовской Про-лиги. Об этом сообщил журналист и инсайдер Саша Тавольери.

По информации источника, стороны уже вышли на стадию углублённых переговоров. Независимо от результатов переговоров, именно Месси примет окончательное решение относительно клуба, в котором продолжит карьеру. Также отмечается, что аргентинец хорошо ознакомлен с Эр-Риядом и остался впечатлён условиями проживания и школами, которые он посетил во время предыдущих поездок.

В настоящее время Лионель Месси защищает цвета американского Интера Майами. Ранее он выступал за ПСЖ и Барселону. Воспитанник академии Ньюеллс Олд Бойз, Месси имеет выдающуюся карьеру, завоевав множество трофеев, в том числе чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году и восемь Золотых мячей.

В 1/8 финала КЧС-2025 Интер Майами с Месси сыграет против ПСЖ.