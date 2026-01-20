Сергей Разумовский

В седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ на выезде сенсационно проиграл Спортингу.

Развязка матча пришлась на заключительный отрезок. На 74-й минуте Луис Суарес вывел лиссабонцев вперед, однако уже через пять минут парижане отыгрались – на 79-й забил Хвича Кварацхелия.

После этого ПСЖ пытался удержать хотя бы ничью, и на 80-й минуте тренерский штаб выпустил на замену украинского защитника Илью Забарного. Однако последнее слово осталось за хозяевами: на 90-й минуте колумбиец оформил дубль и принес Спортингу победу.

ПСЖ остался с 13 очками и, как и Манчестер Сити, рискует выпасть из топ-8. Спортинг догнал оба гранда.

Лига чемпионов. Общий этап, седьмой тур

Спортинг – ПСЖ 2:1

Голы: Луис Суарес, 74, 90 – Кварацхелия, 79

Спортинг: Силва, Рейс, Инасиу, Фреснеда, Араухо, Тринкау (Кочорашвили 90+6), Мангаж (Ваянидис 63), Катаму (Сантос 87), Симеиш (Браганса 87), Морита, Суарес Чаррис

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Заир-Эмери, Пачо, Маркиньос, Майюлу (Кварацхелия 66), Витинья, Руис (Забарный 80), Барколя (Рамуш 71), Дембеле, Дуе

Предупреждения: Мангаж, Суарес, Силва - Кварацхелия

Обзор матча будет доступен на странице события Спортинг – ПСЖ.