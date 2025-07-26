Павел Василенко

Луис Суарес сменит цвета клуба. Однако в Португалию переезжает не легенда сборной Уругвая, а колумбиец из Альмерии.

Суарес провел значительную часть своей карьеры в Испании, ранее представляя Химнастик, Сарагосу и Гранаду.

В январе 2023 года нападающий перешел в Альмерию, которая взяла его в аренду, а затем выкупила у Марселя за 8 миллионов евро.

В последние месяцы игрок регулярно появлялся во втором испанском дивизионе. Прошлый сезон Суарес завершил с 31 голом и восемью результативными передачами в 43 матчах.

Луис Суарес теперь перейдет в лиссабонский Спортинг. Инсайдер Николо Скира сообщил, что Лиссабонский клуб близок к трансферу с Альмерией за 20 миллионов евро. Ожидается, что игрок подпишет пятилетний контракт с чемпионом Португалии.

Суарес, вероятно, рассматривается как преемник Виктора Дьокереша. Шведский нападающий вскоре подпишет контракт с лондонским Арсеналом.