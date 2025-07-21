Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился последними подробностями саги с переходом нападающего Спортинга Виктора Дёкереша в Арсенал.

Пока клубы согласовывают окончательные детали сделки, футболист и его окружение видят себя в Северном Лондоне.

Манчестер Юнайтед предлагал Спортингу около 70-80 миллионов евро, которые устраивают клуб, но не Дёкереша, который стремится играть в Лиге чемпионов.

Сам Виктор находится в отпуске на Майорке, не приехав на начало предсезонки Спортинга. Он находится в Испании и следит за ситуацией вместе со своими агентами, которые расценивают последние сообщения как давление со стороны Спортинга.

В прошлом сезоне Дёкереш забил 63 мяча и отдал 17 результативных передач в 58 матчах за Спортинг и сборную Швеции. В целом за лиссабонский клуб 27-летний футболист оформил 97 голов и 28 ассистов в 102 играх. Transfermarkt оценивает бомбардира в 75 миллионов евро.