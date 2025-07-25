Сага о трансфере подходит к концу. Дьокереш может вздохнуть с облегчением
Клуб дал согласие на переход форварда
1 день назад
Фото: Getty Images
Переход шведского футболиста Виктора Дёкере из лиссабонского Спортинга в лондонский Арсенал неизбежен.
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, нападающий получил письменное разрешение португальского клуба на прохождение медицинского обследования, которое запланировано на субботу.
Ожидается, что Дёкереш прибудет в Лондон в пятницу, положив конец долгой трансферной истории, в ходе которой Арсенал подпишет свою главную цель в атаке перед сезоном 2025/26.
27-летний Дёкереш продемонстрировал впечатляющую игру в Португалии в прошлом сезоне и намерен усилить атаку Микеля Артеты. Официальное подтверждение трансфера ожидается в ближайшие дни.