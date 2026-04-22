Сергей Разумовский

В 33-м туре испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле обыграл Депортиво Алавес со счетом 2:1.

Команда Карло Анчелотти обеспечила себе преимущество благодаря голам Килиана Мбаппе на 30-й минуте и Винисиуса Жуниора на 50-й. Гости смогли ответить только в конце встречи, когда на 90+3-й минуте отличился Мартинес, но спасти матч Алавесу это уже не помогло.

Украинский вратарь Андрей Лунин провел надежный матч в составе Реала. Он совершил 4 сейва, справился с одним из двух высоких мячей, продемонстрировал 89% точности передач — 32 точные паса из 36, а также имел 45 касаний мяча.

После этой победы Реал набрал 73 очка в турнирной таблице, однако все еще отстает от Барселоны, у которой 79 баллов, в борьбе за чемпионство. Депортиво Алавес с 33 очками продолжает опережать Эльче, у которого 32 пункта, в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

Ла Лига, 33-й тур

Реал Мадрид – Депортиво Алавес 2:1

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 50 – Мартинес, 90+3

Реал: Лунин, Трент (Карвахаль 63), Милитао (Рюдигер 45+2), Хейсен, Каррерас, Гюлер (Мастантуоно 57), Чуамени (Камавинга 63), Беллингем (Браим 57), Вальверде, Винисиус, Мбаппе

Алавес: Сивера, Перес, Хонни, Теналья, Парада, Юси (Салебе 66), Суарес (Ибаньес 58), Бланко (Гевара 75), Гуриди (Аленья 58), Мартинес, Бойе (Диабате 66)

Предупреждения: Чуамени 35 – Перес 90+1