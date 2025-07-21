Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин отказался от перехода в испанский Вильярреал. Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.

По информации источника, Вильярреал серьезно рассчитывал на трансфер 26-летнего голкипера и был готов предоставить ему место в основном составе. Однако Лунин решил остаться в Мадриде, где намерен бороться за игровое время и доказать свою состоятельность новому главному тренеру команды Хаби Алонсо.

Контракт украинца с Реалом действует до конца июня 2030 года. Текущая рыночная стоимость вратаря, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лунин принял участие в 14 матчах за Реал, в которых пропустил 19 голов и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее стало известно, как отреагировал Лунин на новый контракт Куртуа с Реалом.