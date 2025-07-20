Милевский — о Лунине: «Живут там в Европе, туда-сюда летают, класс. Война закончится – приедут: Вот, мы прилетели домой»
Вратарь Реала посетил бой Усик - Дюбуа
около 2 часов назад
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский раскритиковал голкипера мадридского Реала и национальной сборной Андрея Лунина за то, что тот посетил вечер бокса в Лондоне, где выступал Александр Усик.
Лунин стал одним из зрителей громкого поединка, в котором Усик нокаутировал британца Дэниэля Дюбуа в пятом раунде и объединил все четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.
Такое поведение вратаря не оценили и некоторые подписчики Telegram‑канала Милевского. Они обратились к Артему с просьбой прокомментировать, почему футболист, который не попадает в состав Реала, вместо тренировок полетел в Лондон.
Ответ Милевского был эмоциональным:
– Да они живут там в Европе, у них все ровно. Туда-сюда летают, класс. Война закончится – приедут: Вот, мы прилетели домой.