Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа, контракт которого был рассчитан до 2026 года, подписал новое соглашение с клубом, продлив сотрудничество еще на один сезон.

Теперь бельгийский голкипер останется в составе «сливочных» минимум до лета 2027 года. Официальное подписание нового контракта запланировано на август.

Это решение стало значимым и для украинского вратаря Андрея Лунина, который также принял решение остаться в Мадриде, как сообщает издание AS.

Хотя контракт Лунина действует до 2030 года, он получал предложения от других клубов, но выбрал продолжить борьбу за место в основе Реала. При этом он понимает, что в следующем сезоне его игровое время может быть ограничено.

В прошлом сезоне Лунин провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, пропустив 19 мячей и сыграв шесть игр на ноль. В общей сложности за мадридскую команду украинец провел 62 поединка, в которых пропустил 70 голов и в 22 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.