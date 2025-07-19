Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа продлил контракт с клубом до лета 2027 года, сообщает издание Marca. Ранее ходили слухи, что бельгиец может остаться в команде до 2028 года, однако стороны не смогли договориться по этому вопросу.

Такой шаг стал логическим развитием сотрудничества между Куртуа и мадридским клубом, который продолжает придерживаться своей политики, что после 32-летия игроки получают продление контрактов сроком на 12 месяцев.

В новом соглашении не предусмотрено дополнительных условий — ни автоматического продления, ни бонусов за количество сыгранных матчей.

Тибо Куртуа выступает за Реал с августа 2018 года, перейдя из лондонского Челси за 35 миллионов евро. В прошлом сезоне бельгиец принял участие в 48 встречах, 15 из которых сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что на Андрея Лунина претендует испанский Бетис.