Реал Мадрид официально сообщил, что основной вратарь Тибо Куртуа пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против Олимпиакоса. Медицинское обследование, проведенное во вторник, выявило у игрока вирусное гастроинтестинальное заболевание.

После обследования, проведенного сегодня медицинскими службами Реал Мадрид, у нашего игрока Тибо Куртуа диагностировано вирусное желудочно-кишечное инфекционное заболевание. Он пропустит поездку в Афины. Его состояние будет находиться под контролем.

Из-за отсутствия бельгийца в воротах мадридцев с первых минут вероятно сыграет украинец Андрей Лунин.

Испанские СМИ отмечают, что Лунин является надежным дублером, однако играть после перерыва на таком сложном выезде, как стадион Олимпиакоса, — нелегкое испытание. Реал нацелен на победу после трех неудачных результатов подряд — в встречах с Ливерпулем, Райо Вальекано и Эльче.

Матч в Греции состоится в среду вечером, начало в 22:00.