Сергей Разумовский

В 12-м туре украинской Премьер-лиги Карпаты на своём поле в большинстве одолели Кривбасс.

Хозяева больше контролировали мяч, но гости опасно отвечали контратаками. Переломный эпизод произошёл на 16-й минуте: вратарь Кривбасса Кемкин получил удаление, и команде пришлось выпускать резервного Маханькова вместо Парако.

Сразу после перерыва, на 47-й минуте, Бруніньо снова стал героем для Карпат, забив единственный мяч в матче. Несмотря на численное меньшинство, Кривбасс, который ещё несколько туров назад возглавлял таблицу, пытался спасаться, но Карпаты удержали преимущество и довели дело до минимальной победы.

Карпаты набрали 18 очков и после провального старта уже к двум баллам приблизились к Динамо. Кривбасс (также 20 очков) упустил шанс оторваться от чемпиона Украины.

УПЛ, 12-й тур

Карпаты – Кривбасс 1:0

Гол: Бруніньо, 47

Карпаты: Домчак, Сыч, Бабогло, Педросо, Полегенко, Танда, Чачуа, Бруніньо, Шах (Клименко, 59), Пауло Витор, Краснопир (Невес, 84)

Кривбасс: Кемкин, Дибанго, Рохас (Шевченко, 90), Конате, Юрчець, Араухо, Твердохлеб (Мулик, 90), Задерака, Мендоса, Каменский (Микитишин, 58), Парако (Маханьков, 22)

Предупреждения: Бабогло, 45+5 – Твердохлеб, 37

Удаление: Кемкин, 16