Бабич впервые отреагировал на свое назначение главным тренером Ворсклы
Полтавская команда получила нового наставника
около 1 часа назад
Украинский специалист Александр Бабич в интервью сайту Sport.ua прокомментировал свое назначение на должность главного тренера Ворсклы.
«У меня, как и у нескольких других кандидатов на этот пост, были переговоры с клубом ещё на первом этапе, когда команда только вылетела из Премьер-лиги. Главным тренером был выбран Желько Любенович. А после того, как специалист покинул Полтаву по семейным обстоятельствам, мне позвонило руководство клуба, чтобы вернуться к нашему разговору. Мы обсудили некоторые моменты, и я прибыл в расположение команды».
В сезоне 2024/25 Ворскла заработала 27 зачетных баллов и финишировала на 13-м месте в итоговой таблице Украинской Премьер-лиги.
В стыковых матчах за право играть в УПЛ в кампании 2025/26 полтавская команда сенсационно проиграла Кудривце (2:1, 0:1, по пенальти – 3:4).