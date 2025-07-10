Инсайдер сообщил, что Любенович покинул должность главного тренера Ворсклы
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25 минут назад
Фото: ФК Ворскла
Желько Любенович больше не главный тренер Ворсклы. Как стало известно журналисту Игорю Бурбасу, это решение было принято вчера. А уже сегодня наставник попрощался с коллективом.
Завтра Ворскле пообещали представить следующего главного тренера.
Напомним, что Любенович на этой должности продержался меньше месяца.
По итогам прошлого сезона Ворскла вылетела из УПЛ в Первую лигу.