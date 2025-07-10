Павел Василенко

Желько Любенович больше не главный тренер Ворсклы. Как стало известно журналисту Игорю Бурбасу, это решение было принято вчера. А уже сегодня наставник попрощался с коллективом.

Завтра Ворскле пообещали представить следующего главного тренера.

Напомним, что Любенович на этой должности продержался меньше месяца.

По итогам прошлого сезона Ворскла вылетела из УПЛ в Первую лигу.