Павел Василенко

Немецкий футбольный арбитр-любитель Паскаль Кайзер стал жертвой жестокого нападения после того, как публично сделал предложение своему партнеру Морицу во время матча Бундеслиги. Событие, которое тронуло десятки тысяч болельщиков на стадионе «РайнЭнерги» в Кёльне, неожиданно обернулось трагедией.

Позапрошлой неделе Кайзер сделал предложение руки и сердца перед почти 50 тысячами зрителей во время поединка между Кёльном и Вольфсбургом. Кадры предложения быстро распространились по сети и вызвали волну поддержки, но вместе с ней – и агрессивную реакцию со стороны радикально настроенных лиц.

По словам арбитра, вскоре после этого он начал получать откровенные угрозы, в которых даже содержался его домашний адрес. Кайзер обратился в полицию, однако там, как утверждается, не увидели немедленной угрозы его безопасности.

Менее чем через полчаса после этого ответа на него напали. Когда Кайзер находился в собственном дворе, куря сигарету, на него напали трое неизвестных мужчин. Нападение было жестоким и, по мнению потерпевшего, непосредственно связано с его публичным предложением.

🤦‍♂️Pascal Kaiser, arbitre qui avait demandé son compagnon en mariage en marge du match Cologne-Wolfsburg a été agressé à son domicile samedi soir. Il avait fait l'objet de menaces directes les jours précédents, alimentées par des polémiques récurrentes.



(@lequipe ) pic.twitter.com/JgI7OiBqgQ — Kultur FC Köln 🐐🇫🇷 (@FR_FCKoln) February 8, 2026

Арбитр убежден: он стал мишенью именно из-за открытой демонстрации своих отношений, которые для части общества превратились в объект ненависти. Инцидент вызвал широкий резонанс в Германии и снова затронул болезненную тему безопасности и толерантности в спорте и за его пределами.