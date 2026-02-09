Любовь перед 50 000 зрителей обернулась нападением: арбитра жестоко избили
Судья стал мишенью после признания
Немецкий футбольный арбитр-любитель Паскаль Кайзер стал жертвой жестокого нападения после того, как публично сделал предложение своему партнеру Морицу во время матча Бундеслиги. Событие, которое тронуло десятки тысяч болельщиков на стадионе «РайнЭнерги» в Кёльне, неожиданно обернулось трагедией.
Позапрошлой неделе Кайзер сделал предложение руки и сердца перед почти 50 тысячами зрителей во время поединка между Кёльном и Вольфсбургом. Кадры предложения быстро распространились по сети и вызвали волну поддержки, но вместе с ней – и агрессивную реакцию со стороны радикально настроенных лиц.
По словам арбитра, вскоре после этого он начал получать откровенные угрозы, в которых даже содержался его домашний адрес. Кайзер обратился в полицию, однако там, как утверждается, не увидели немедленной угрозы его безопасности.
Менее чем через полчаса после этого ответа на него напали. Когда Кайзер находился в собственном дворе, куря сигарету, на него напали трое неизвестных мужчин. Нападение было жестоким и, по мнению потерпевшего, непосредственно связано с его публичным предложением.
Арбитр убежден: он стал мишенью именно из-за открытой демонстрации своих отношений, которые для части общества превратились в объект ненависти. Инцидент вызвал широкий резонанс в Германии и снова затронул болезненную тему безопасности и толерантности в спорте и за его пределами.
