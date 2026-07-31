Спортивный телеканал Maincast Sport запускает новое еженедельное аналитическое шоу «УПЛ Вечерний», посвященное главным событиям Украинской Премьер-лиги. Премьера проекта состоится 3 августа в 20:00.

Новое шоу станет постоянной площадкой для обсуждения самых резонансных тем украинского футбола. В каждом выпуске зрители увидят экспертный анализ матчей тура, тактические разборы, дискуссии о судейских решениях, новости трансферов и другие ключевые события чемпионата.

По словам соучредителя медиакомпании Maincast Виталия Волочая, идея создания нового проекта возникла после успеха баскетбольного шоу «НБА Вечерний».

«После успеха нашего баскетбольного шоу «НБА Вечерний» мы решили уделить такое же внимание и нашей родной Украинской Премьер-лиге. Мы делаем это шоу не только для тех, кто давно и внимательно следит за УПЛ, но и для тех, кто почему-то никогда его не смотрел или смотрел очень мало, так же, как когда-то получилось с «НБА Вечерним». В «УПЛ Вечернем» будет все то, что сделало «НБА Вечерний» уникальным: интересные и динамичные рубрики, гости, которые одинаково хорошо разбираются в тонкостях игры и умеют интересно и небанально поддержать разговор», – отметил он.

Первый выпуск «УПЛ Вечерний» выйдет в эфир 3 августа в 20:00. Смотреть шоу можно будет на телеканале Maincast Sport, на платформе maincast.tv, а также на YouTube-канале Maincast.

Новый проект должен стать еженедельным итогом тура Украинской Премьер-лиги и объединить как преданных болельщиков украинского футбола, так и тех, кто только открывает для себя национальный чемпионат.

Maincast Sport входит в активы холдинга ARS Capital бизнесмена Максима Криппы и стал первым украинским вещателем, который комментировал матчи НБА и испанской баскетбольной лиги непосредственно с места событий. Помимо самих трансляций, канал производит собственный контент вокруг чемпионатов: аналитические студии, подкасты и развлекательные шоу.