Сергей Разумовский

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассчитывает, что вингер Челси Михаил Мудрик сможет вернуться в национальную команду уже во время ближайшего тренировочного сбора. Итальянский специалист подчеркнул, что украинский вингер остается важным футболистом для сине-желтых.

Рассчитываю ли я на Михаила? Иметь в своем распоряжении игрока калибра Мудрика или не иметь — выбор очевиден. 100% лучше иметь. Мы все невероятно рады — руководство УАФ, технический персонал и футболисты, с которыми я уже это обсуждал. Я помню, что он пропустил почти два года. Я жду Мудрика, но не собираюсь давить. Вернуться после такой паузы непросто. Это невероятно важный игрок для сборной Украины. Имею большую надежду, что он будет с нами на ближайшем сборе. Андреа Мальдера

Михаил Мудрик не выходил на поле с ноября 2024 года. Его отстранили от футбольной деятельности из-за допингового дела, которое долго оставалось нерешенным. В апреле 2026 года появилась информация о четырехлетней дисквалификации украинского футболиста. После этого Мудрик обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде.

В июле 2026 года дисквалификация вингера была отменена. Соответствующее решение приняли после совместного пересмотра дела Футбольной ассоциацией и Всемирным антидопинговым агентством. Причиной стало обновление правил WADA, которые повлияли на оценку ситуации вокруг футболиста.

Сборная Украины в сентябре начнет выступления в новом сезоне Лиги наций. Команда Андреа Мальдеры будет играть в группе Дивизиона B, где ее соперниками станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.