Сборная Украины по футболу получила полный расписание матчей группового этапа Лига наций УЕФА сезона 2026/27.

Соперниками сине-желтых в группе B2 стали команды Венгрия, Северная Ирландия и Грузия. Первый матч наша команда проведет 25 сентября в гостях против венгров.

Новый расширенный график предусматривает, что сборная Украины проведет четыре матча подряд в период с 25 сентября по 5 октября. Заключительные поединки запланированы на ноябрь. Победитель группы получит прямую путевку в Дивизион А Лиги наций.

Расписание матчей группового этапа:

25.09.2026. Венгрия – Украина. 21:45

28.09.2026. Грузия – Украина. 19:00

02.10.2026. Украина – Северная Ирландия. 21:45

05.10.2026. Украина – Венгрия. 21:45

14.11.2026. Северная Ирландия – Украина. 21:45

17.11.2026. Украина – Грузия. 21:45