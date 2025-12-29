Сергей Разумовский

В 17-м туре итальянской Серии А Рома дома разгромила Дженоа.

«Волки» обеспечили себе комфортное преимущество еще в первом тайме. Счет был открыт на 14-й минуте – Суле завершил атаку хозяев результативным ударом. Уже через пять минут Рома удвоила преимущество: отличился Коне. А во второй половине тайма хозяева забили в третий раз – Фергюсон воспользовался ошибкой украинца Руслана Малиновского, который во время развития атаки Ромы отдал мяч сопернику, после чего эпизод завершился голом.

Малиновский провел на поле 59 минут и, кроме результативной ошибки, почти не отметился положительными действиями: не нанес ни одного удара по воротам, отдал 24 из 32 точных передач (75%) и не выиграл ни одного из пяти единоборств – его оценка составила катастрофические 4.8. Рома довела игру до победы, хотя Дженоа все же забила гол престижа в конце встречи – на 87-й минуте отличился Екатор. Украинский форвард Ромы Артем Довбик появился на поле за пять минут до завершения основного времени: имел одно касание в штрафной соперника и показал 50% точных передач (2/4), но на полноценную оценку за отведенное время не наработал.

Рома набрала 33 очка и осталась в зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице. Отставание от лидера Интера составляет четыре балла.

Серия А, 17-й тур

Рома – Дженоа 3:1

Голы: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Екатор, 87

Рома: Свилар, Эрмосо, Манчини (Гиларди 74), Жолковски, Челик, М. Коне, Кристанте (Писилли 74), Весли (Ренш 85), Суле (Эль-Шаарави 57), Дибала, Э. Фергюсон (Довбик 85)

Дженоа: Соммариво, Эстигор (Маркандалли 59), Отоа, Васкес, Нортон-Каффи, Френдруп (Мазини 79), Малиновский (Фини 59), Эллертсон, Мартин, Витинья (Эхатор 72), Экюбан (Коломбо 59)

Предупреждения: Френдруп, 50