Ман Сити удержал победу над Ньюкаслом, приблизившись к Арсеналу
Расстояние сокращается
около 10 часов назад
Фото - Getty Images
Манчестер Сити в 27 туре АПЛ принимал Ньюкасл. Игра завершилась со счётом 2:1.
О'Райли открыл счёт мощным ударом с 20 метров, но вскоре Холл сравнял счёт для Ньюкасла, воспользовавшись рикошетом.
До перерыва О'Райли забил победный гол, поразив ворота великолепным ударом головой после точного паса Холанда.
После перерыва обе команды могли отличиться, однако в решающий момент Аит-Нури и Барнс не воспользовались возможностями.
Команда Хосепа Гвардиолы приблизилась на два очка к лидеру Премьер-лиги Арсеналу благодаря домашней победе.
АПЛ. 27 тур
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:1
Голы: О'Райли, 14, 27 - Голл, 22